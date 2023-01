Piqué risponde a Shakira! Il VIDEO esilarante che ha fatto il giro del web

Repubblica TV

difende Clara Marti ea Shakira per le rime:' Un casio è per sempre' Citando uno dei versi della nuova canzone di Shakira,ha deciso di risponderle per le rime, prendendo le ......ha detto: 'Questo Casio è per tutta la vita... Casio non sarà Rolex, ma ha raggiunto un ... Lui, sui soldi, al momento non. C'eravamo tanti amati, scrive qualcuno su un rapporto di coppia ... Shakira, Piqué risponde alle stoccate della ex mostrando il Casio: “Questo orologio è per tutta la vita'