Piquè risponde a Shakira | arriva sorridente a bordo di una Twingo Video

(Di domenica 15 gennaio 2023) Continua la social novela trae Gerard. Da giorni ormai non si parla d’altro, della fine della loro storia d’amore e della canzone che lei ha scritto dopo che l’ha lasciata per un’altra donna.: botta e risposta Oggi, dopo la citazione della popstar contro l’ex compagno nella sua ultima canzone, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Il Fatto Quotidiano

Continuano le frecciate a distanza, via social, tra Gerard Piqué e Shakira dopo che i due si sono lasciati. La cantautrice colombiana, tre giorni fa, ha rilasciato una canzone, BZRP , tutta rivolta ...Shakira gliele canta e Piquéall'ex moglie presentandosi alla Kings League non con un Ferrari, ma una Twingo Continuano a volare gli stracci tra Gerald Piqué e la ex moglie Shakira. Nella sua ultima canzone, la popstar ... Shakira-Piqué, l’ex calciatore risponde alla cantante: compra una Twingo e pubblica il video sui social