Piqué provoca Shakira a bordo di una Twingo!

(Di domenica 15 gennaio 2023) Gerardnon si è lasciato intimorire dalla canzone di, quella in cui la cantante accusa apertamente lui e la nuova fidanzata Clara Chia Marti. Anzi, lo sportivo ne ha approfittato per ...

Dire

Gerardnon si è lasciato intimorire dalla canzone di Shakira , quella in cui la cantante accusa apertamente lui e la nuova fidanzata Clara Chia Marti. Anzi, lo sportivo ne ha approfittato per ottenere ...... rivolgendosi con tutta probabilità al suo ex compagno, l'ex veterano del Barcellona Gerard, fresco di ritiro dal calcio giocato: "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo". Twingo te va a ... Shakira provoca l'ex Piqué: "Hai scambiato una Ferrari con una ...