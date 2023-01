Piqué arriva alla Kings League con una Twingo e replica agli attacchi di Shakira

TUTTO mercato WEB

Shakira vendica il tradimento "alla marmellata" di. "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo"... per tutta risposta, ha pubblicato un video su Instagram in cuialla Kings League con una ...Continuano le frecciate a distanza, via social, tra Gerarde Shakira dopo che i due si sono lasciati. La cantautrice colombiana, tre giorni fa, ha ...pubblicato sui social un video in cui... Altre frecciata di Pique a Shakira: l'ex difensore arriva alla Kings League su una Twingo