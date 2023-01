Pioggia di razzi in Ucraina | condominio sventrato a Dnipro - Kiev | sostegno Italia importante | speriamo visita Meloni

TGCOM

15 gen 05:44 Mosca: Ucraina trama per screditare Russia su accordo grano 'Il servizio di sicurezza ucraino sta preparando una provocazione nella regione di Kharkiv per incolpare la Russia di un ......di missili russi sull'Ucraina, nel giorno in cui il premier britannico Rishi Sunak ha annunciato che Londra fornirà a Kiev carri armati Challenger 2 e altri sistemi di artiglieria. I... Pioggia di razzi in Ucraina, condominio sventrato a Dnipro Nuova pioggia di missili russi sull'Ucraina, nel giorno in cui il premier britannico Rishi Sunak ha annunciato che Londra fornirà a Kiev ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 325. Pioggia di razzi in molte aree del Paese: almeno 9 persone sono state uccise a causa del raid russo contro un condominio a Dnipro. Tra le vittime c'è anche u ...