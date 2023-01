Pierpaolo Spollon | chi è la fidanzata? Età | lavoro | Instagram | cosa sappiamo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 15 gennaio 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica pomeriggio di Rai 1 con Da noi a ruota libera, la trasmissione in onda dalle 17.20 circa e condotta da Francesca Fialdini. Tra gli ospiti di oggi anche, il noto attore che ora è di nuovo sul piccolo schermo: lui, infatti, è tra i protagonisti della settima stagione di Che Dio Ci Aiuti e della terza (e ultima) de La Porta Rossa, al fianco di Lino Guanciale (tra gli altri). Ma, così talentuoso, è anche fidanzato? Se lo domandano in tanti.è fidanzato?è un giovane attore, ora protagonista della settima stagione di Che Dio Ci Aiuti e della terza e ultima de La Porta Rossa. Un vero e proprio talento, un attore che si ...