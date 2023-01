Piantedosi vuole la stretta su Ultima Generazione | “Opere imbrattate? Valutiamo nuove norme”

(Di domenica 15 gennaio 2023) Mentre, dopo le denunce e gli arresti a Roma per la vernice lavabile sul Senato, gli attivisti per l’ambiente lamentano quella che definiscono una “repressione della disobbedienza civile“, il governolasu. Se Matteo Salvini auspica il carcere per i giovani protagonisti delle ultime azioni (“Meritano di andare in galera”), il ministro dell’Interno Matteoprospetta nuovi “interventi normativi”. Un inasprimento delle“sia con strumenti penali che di sicurezza“, precisa il ministro, che possa “tenere conto di queste situazioni chemente si sono affacciate nella nostra realtà”. Lo dice nel corso di un’intervista a Zona Bianca su Mediaset commentando il blitz degli attivisti di...

