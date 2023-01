Piantedosi surclassa la Lamorgese Ora l' Italia ha un vero ministro

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 15 gennaio 2023) Sembra che finalmente l’abbia trovato undell’Interno che funzioni. Matteoè un tecnico di provata esperienza che ha servito come prefetto di Lodi, Bologna e Roma. Quindi una esperienza sul campo più che mai utile per non rimanere nel teorico. Nato a Napoli, è stato anche capo di Gabinetto di Salvini quando faceva ildell’Interno e poi -nello stesso ruolo- anche con Luciana. Segui su affarni.it