Piantedosi “Più polizia negli ospedali e trasferte vietate ai violenti”

(Di domenica 15 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Lasta lavorando per acquisire tutti gli elementi per individuare il maggior numero di responsabili. Ho emanato un decreto di divieto di trasferta per due mesi delle due tifoserie della Roma e del Napoli. In generale, rafforzeremo le valutazioni anche in relazione ai rischi legati agli spostamenti delle varie tifoserie”. Così in merito agli scontri sull'autostrada A1, in un'intervista al Messaggero, il ministro dell'Interno Matteo, che affronta anche il tema della violenza contro gli operatori sanitari: “Avvieremo un'iniziativa nei prossimi giorni – spiega – per rafforzare o istituire presidi dia partire dai plessieri di maggiore importanza. Partiremo dalla Capitale e poi ci dedicheremo alle altre grandi città”. Non tralasciando poi il fenomeno delle gang ...