(Di domenica 15 gennaio 2023) Leggi Anche Bari, una paziente insegue e picchia un'infermiera perché non vuole aspettare il suo turno Leggi Anche Scontri sull'A1 trasi, arrestati altri due ultrà della Roma e uno del Napoli '...

TGCOM

Parlando poi di gang giovanili , 'occorre operare alla radice dei fenomeni, coinvolgendo anche le istituzioni titolari dispecifiche funzioni in materia di disagio. L'attività di contrasto non ...Ministro, semprespesso si verificano episodi di violenza all'interno degli ospedali, alimentati da utenti che perdono il controllo per motivi diversi. Cosa fare È ipotizzabile il ... Piantedosi: "Più polizia negli ospedali e stretta sul tifo"