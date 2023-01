(Di domenica 15 gennaio 2023) Un, con calci e pugni anche ae fino a quando al malcapitato non si è fratturata una gamba: è il grave episodio che si è verificato ieri pomeriggio all’esterno di un centro...

Gazzetta del Sud

Choc a Milano dove un ragazzo di 22 anni è stato aggredito, massacrato di botte e lasciato esanime a terra da un branco di ragazzi. Un, con calci e pugni anche a terra e fino a quando al malcapitato non si è fratturata una gamba: è il grave episodio che si è verificato ieri pomeriggio all'esterno del Centro ...Un, con calci e pugni anche a terra e fino a quando al malcapitato non si è fratturata una gamba: è il grave episodio che si è verificato ieri pomeriggio all'esterno di un centro ... Pestaggio selvaggio a Milano, 22enne massacrato di botte e lasciato a terra dal branco Choc a Milano dove un ragazzo di 22 anni è stato aggredito, massacrato di botte e lasciato esanime a terra da un branco di ragazzi. Un pestaggio selvaggio, con calci e pugni anche a ...MILANO - Un pestaggio selvaggio, con calci e pugni anche a terra e fino a quando al malcapitato non si è fratturata una gamba: è il grave episodio che si è verificato ieri pomeriggio all’esterno di un ...