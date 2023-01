Perù | decretato lo stato di emergenza Militari al fianco della polizia per contenere la protesta dilagante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 gennaio 2023) Cresce ancora il livellotensione in, paese scosso da un’ondata di violente proteste seguite all’avvicendamento alla guida del governo in seguito ad una contestata procedura di impeachment nei confronti di Pedro Castillo, sostituito da Dina Boluarte. Disordini che sinora hanno provocato 42 morti. Il governo ha deciso oggi di decretare lodiin vista delle nuove mobilitazioni verso la capitale Lima annunciate nelle ultime ore che fanno temere ulteriori violenti scontri. Il provvedimento del governo,durata di 30 giorni, riguarda le regioni di Lima, Cusco, Callao e Puno, e autorizza ia intervenire in supporto allaper mantenere l’ordine pubblico. La misura sospende inoltre i diritti di inviolabilità del domicilio e di ...