Pensionati | come avere l’esonero dal Canone RAI e i 90€

(Di domenica 15 gennaio 2023)RAI. Con l’arrivo del nuovo anno ritorna in auge questo accostamento non molto amato daistessi.liberarsi da questo fastidioso “inquilino”? Gennaio. Lo si attendeil nemico con il quale dare vita ad un duello all’ultimo sangue. Perfino le persone più anziane, coloro a cui la vita ha mostrato tutte le sue facce, riescono a trovarlo insopportabile. IlRai riesce a “non farsi voler bene” nemmeno da loro.RAI ( I Love Trading)I tempi sono maturi, però. E’ arrivato il momento del pagamento dell’imposta più indigesta. E ad ogni mese di gennaio, di ogni anno, la domanda si ripresenta nella sua formula ormai standardizzata, immutata ed immutabile: Possibile che non vi sia maniera per evitare ...

Corriere della Sera

...ad esempio una Spa, una Srl, una Snc o una Sas) eche percepiscano una pensione superiore all'importo minimo per legge. Per la cessione del quinto dello stipendio, l'istituto di ......delle considerazioni che si possono fare per quanto riguarda molti dei dubbi che iaccumulano durante il periodo di fruizione della loro prestazione . Dubbi che producono quesiti... Pensioni, la rivalutazione dell’inflazione per avvocati, medici, ingegneri: come funziona Gianni Fragale è vicepresidente del comitato Non Bruciamoci il Futuro, mentre Daniela Tarizzo ne è la segretaria. Li incontriamo con un obiettivo: raccontarci la storia e l’attività del loro comitato, ...Grosseto: L’unione sindacale e la Federazione pensionati di Cisl Grosseto promuovono una tavola rotonda e uno spettacolo sul tema. Appuntamento giovedì 19 gennaio alle 15 alla Sala Eden per il momento ...