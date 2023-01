Vanity Fair Italia

Lo yogurt, infatti, è un ingrediente che nutre e idrata in profondità anche lapiùe desquamata . In questo caso dovremo semplicemente stendere dello yogurt , magari con un pennello per ...1) 4x Prep crema mani riparatrice Un prodotto indicato per lae screpolata soprattutto in inverno. Indicata per proteggere contro il freddo. Sono 4 flaconi da 75 ml di crema riparatrice ... Pelle secca: come identificarla e prendersene cura con la skincare giusta Di inverni alle mie spalle ne ho ormai parecchi e ho imparato nel tempo, grazie soprattutto agli errori, quali sono i prodotti beauty essenziali durante la stagione fredda. La disidratazione è il "pro ...Dalle nuove formule per ripristinare la barriera cutanea ai peptidi per le labbra, passando per la nuova filosofia "Notox": i trend skincare da seguire per il 2023 P alcoscenico delle tendenze skincar ...