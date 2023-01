(Di domenica 15 gennaio 2023) "Non c'è alcun fatto personale, ma io cambiero' la squadra da cima a fondo. Credo sia normale che dopo tante sconfitte si possa fare undi lato, per consentirne unoa un nuovo gruppo ...

Tiscali Notizie

Credo sia normale che dopo tante sconfitte si possa fare undi lato, per consentirne uno avanti a un nuovo gruppo dirigente". Lo dice il governatore emiliano Stefano, testa di serie ......cose come 'potevo starmene sola / ma sei entrato nel mio cuore come una tempesta / adessole ... è pigrizia, lo yoga di sdraiarsi sul divano a twittare che"mai", Schlein "ma l'hai ... Pd,Bonaccini:passo indietro vecchi dirigenti, passi avanti degli altri Roma, 15 gen. (askanews) - 'Non c'è alcun fatto personale, ma io cambiero' la squadra da cima a fondo. Credo sia normale che dopo tante sconfitte ...Ma quale complesso di superiorità, quale intangibilità identitaria! Stefano Bonaccini, candidato (probabile vincitore) a segretario del ...