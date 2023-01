Pd | Mirabelli | ' Schlein occasione da non perdere'

(Di domenica 15 gennaio 2023) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - “Bella mattinata di politica con Ellyoggi a Milano. Tante persone, tanta passione e tanta energia. La voglia di riconnettere il Pd con chi fa più fatica, chi ha bisogno di opportunità, chi non sopporta le diseguaglianze che aumentano e chi pensa che diritti sociali e civili sono tra loro inscindibili. Servono scelte chiare e discontinuità per tornare a essere credibili agli occhi di chi non ci vota più. Elly rappresenta unada non”. Così il senatore del Pd Franco, commentando l'iniziativa di Wllyquesta mattina a Milano.

Il Sannio Quotidiano

