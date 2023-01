(Di domenica 15 gennaio 2023) (Adnkronos) –tra Carloe Stefanosu Twitter. Il leader di Azione commenta il colloquio del governatore e candidato alla segreteria dem oggi sulle pagine de La Stampa con un tweet al vetriolo: “Bersani, D’Alema, M5S, De Luca e Emiliano. L’involuzione diverso il ‘fritto misto populista’, è un problema per tutti i riformisti perché riduce la possibilità di alleanze a zero. Occorre procedere spediti verso la costruzione del partito unico libdem”. Pronta arriva ladi, che non si fa attendere. “Caro Carlo – scrive il presidente dell’Emilia Romagna – leggi il pezzo per intero invece del titolo, oppure leggi intervista ad Avvenire. Oppure visto che ti interessa tanto occuparti del Pd prenditi mezz’ora, ...

Adnkronos

In casa Roma tiene banco il rapporto tra il direttore generale Tiago Pinto e Josè Mourinho . Dopo ila mezzo stampa tra i due connazionali, con lo Special One a controbattere, puntando sull'esiguità della rosa a disposizione, alle dichiarazioni con le quali l'uomo - mercato ...Nè vincitori, nè vinti sotto al grattacielo:nella sfida di medio - alta classifica del Girone D di Prima Categoria finisce 1 - 1 tra Cit Turin e Caselette. Un primo tempo più di marca ospite, ma in ... Pd, botta e risposta Calenda-Bonaccini Dopo l’orologio Casio l’ex difensore del Barcellona arriva in ufficio con la macchina citata nella canzone della ex compagna: «Hai scambiato una Ferrari con una Twingo» ...(Adnkronos) – Botta e risposta tra Carlo Calenda e Stefano Bonaccini su Twitter. Il leader di Azione commenta il colloquio del governatore e candidato alla segreteria dem oggi sulle pagine de La Stamp ...