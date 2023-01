Pd | Bonaccini | “Passo indietro vecchi dirigenti | passi avanti degli altri”

(Di domenica 15 gennaio 2023) ROMA – “Non c’è alcun fatto personale, ma io cambiero’ la squadra da cima a fondo. Credo sia normale che dopo tante sconfitte si possa fare undi lato, per consentirne unoa un nuovo gruppo dirigente”. Lo dice il governatore emiliano Stefano, testa di serie nella corsa di fine febbraio per la nuova segreteria Pd, proponendo un patto per lavorare comunque tutti e 4 insieme dal giorno dopo le primarie ai tre competitor nella lunga maratona: Elly Schlein, Paola De Micheli, Gianni Cuperlo. “Chiedo a tutti – affermaad Avvenire – di dare una mano: anzitutto a Elly, Paola e Gianni. Io farò altrettanto se prevarrà uno di loro”. Orizzonte diè un Pd che torni a vincere e prevalere sul centrodestra targato Meloni. A partire dalle Europee del giugno 2024. “Le Europee – ...

Agenzia askanews

