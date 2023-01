Pd | Bonaccini improvvisa un comizio in piedi su una sedia a Caserta | “M5s e Terzo Polo facciano opposizione al governo e non a noi”

(Di domenica 15 gennaio 2023)to su unaper Stefanonel piazzale antistante il complesso del Belvedere di San Leucio a. L’incontro, inizialmente previsto in una sala interna dello storico ex setificio di, si è dovuto svolgere all’aperto perché il numero di persone accorse, oltre 500, era di gran lunga superiore alla capienza della sala. Il candidato alla segreteria del Partito democratico ha quindi deciso di restare all’aperto. “Salgo su unaper farmi sentire da tutti, come nei comizi degli anni ’70“, ha esordito divertitoall’inizio del suo intervento. L’iniziativa è durata circa un’ora. “La mia paura non è che il Pd scompaia” ha detto il candidato alla segreteria, “ma che diventi irrilevante. La nostra natura è ...

Il suo primo investimento è una macchina fotografica Nikon con la quale sifotografo nel ... Con chi sta oggi Marco Benatti "Sto con Giorgio Gori dice che sta con". Parlando ......fanno parte del terzo polo concorrente acerrimo del nuovo PD ortodosso targato Stefano. ... in nome e per conto del terzo polo, inginocchiato e pentito dell'disubbidienza del ... Pd, Bonaccini improvvisa comizio su una sedia a Caserta Il candidato alla segreteria dei Dem, improvvisa un 'palco' nel Belvedere di San Leucio a Caserta. Troppi i simpatizzanti per stare in una sala al chiuso. E il presidente dell'Emilia romagna non si pe ...Bonaccini e Schlein si improvvisano in proposte di nazionalizzazione, ma restano piani inattuabili e confusionari ...