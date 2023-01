Patrese | «Per sostituire Senna morto a Imola persi il sonno | mi pareva di sfidare il destino»

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il Corriere della Sera intervista Riccardo. È stato campione del mondo con i kart, campione italiano ed europeo di Formula 3 e ha gareggiato nel Mondiale sport prototipi con la Lancia. Ma soprattutto ha corso in Formula 1 dal 1977 al 1993 disputando 256 Gran Premi, vincendone sei. È stato il pilota italiano più vincente nella storia moderna della F1. In 17 stagioni in F1 ha guidato Shadow, Arrows, Brabham, Alfa Romeo, Williams e Benetton. Prima di diventare un pilota automobilistico,ha praticato, sci e nuoto a livello agonistico. «Ho provato sci e pure il nuoto. Mamma mi portò alla Rari Nantes Patavium: trovavo Novella Calligaris e Amedeo Chimisso, uno dei caduti nello schianto aereo di Brema. Ma nuotare era faticoso e a 11 anni ero già sui kart: così lasciai le piscine». Perché la F1la bollava come antipatico? ...

