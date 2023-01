Pastore Ufficialmente al Nuovo Club | Ecco Dove Giocherà

Leggi su justcalcio

(Di domenica 15 gennaio 2023) DOHA (QATAR) – Una nuova avventura per Javier, che dopo aver conquistato l’Europa con Palermo, Psg, Roma ed Elche, parte per una nuova destinazione: il Qatar. Dopo alcune stagioni in cui è stato limitato dagli infortuni in Italia e in Spagna, il trequartista argentino di 33 anni è pronto a riprendere la sua carriera calcistica con un contratto di sei mesi con il Qatar Sc. Ad ufficializzare l’arrivo del ‘Flaco’, che indosserà la maglia numero 7, è stato lo stessoattraverso i propri profili social. Una scelta che riaccende le speranze di un calciatore che ha trascorso i suoi ultimi anni a cercare di superare gli infortuni e tornare ai fasti del passato. Una scelta che permetterà adi ritornare ad essere protagonista in un paese che lo ha già ospitato durante i Mondiali, quando era andato a seguire alcune partite ...