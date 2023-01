Parla la prof contro cui hanno sparato pallini di gomma | li ho denunciati tutti | solo uno ha chiesto scusa

(Di domenica 15 gennaio 2023) Tre mesi fa l’episodio di violenza: leaddosso deidiin classe. L’colpita a un occhio. L’derisa. L’insegnante protagonista di quest’assurda aggressione ora dice di essere cambiata, di avere paura. “Non riesco a insegnare come prima”, racconta Maria Cristina Finatti. Docente di Scienze all’Istituto Viola Marchesini di Rovigo. L’aggressione in classe e i video su Tik Tok L’11 ottobre dello scorso anno in una classe prima i ragazzi leaddosso deidiche l’colpita molto vicino agli occhi. Tutto è stato ripreso dai telefonini e il video è finito su TikTok. Mentre la docente chiedeva conto di quella violenza, altri ...

Estratto dell'articolo di Roberta Polese per il 'Corriere della Sera' MARIA CRISTINA FINATTI - LACOLPITA IN AULA CON UN FUCILE AD ARIA COMPRESSA 'Sono passati tre mesi da quel giorno e io non riesco più a tornare quella che ero. ... Rovigo, parla la prof colpita in classe da pistola ad aria compressa ... Maria Luisa Finatti è la professoressa di Rovigo colpita con una pistola ad aria compressa dai suoi alunni e presa in giro con un video sui ...L'insegnante ha denunciato la classe: «Non me ne vado». L'omertà: «Gli studenti mi hanno teso un'imboscata. Solo uno ha preso le distanze ed è stato insultato. La loro omertà è pericolosa. Ora qualcun ...