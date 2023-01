Papa | “Coltivare virtù di farsi da parte al momento opportuno”

(Di domenica 15 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Maria, la serva del Signore, ci aiuti ad essere liberi dagli attaccamenti, per fare posto al Signore e dare spazio agli altri”. Lo afferma ilaffacciandosi dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano per recitare l’Angelus con i fedeli e i pellegrini riuniti in piazza San Pietro. “Cari fratelli e sorelle, buongiorno! – sottolinea il Pontefice – Il Vangelo della liturgia odierna riporta la testimonianza di Giovanni il Battista su Gesù, dopo averlo battezzato nel fiume Giordano. Dice così: ‘Ecco colui del quale io dissi: Dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti, perché era prima di me’. Questa dichiarazione rivela lo spirito di servizio di Giovanni. Egli era stato inviato a preparare la strada al Messia e l’aveva fatto senza risparmiarsi. Umanamente si potrebbe pensare che gli venga riconosciuto un ‘premio’, un posto di ...

