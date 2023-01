Paolo Vallesi | chi è la fidanzata Sara | età | lavoro | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 15 gennaio 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica pomeriggio di Rai 1 con Domenica In, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Mara Venier. . Tra gli ospiti di oggi anche il noto cantautore di Firenze, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata. Lui sarà tra gli ospiti del talk show dedicato al Festival di Sanremo, che il 7 febbraio prenderà il via e vedrà alla conduzione e alla direzione artistica, per la quarta volta consecutiva Amadeus. Cosa sappiamo sull’attualedi, che ha alle spalle un matrimonio giunto al capolinea un po’ di anni fa, pare aver ritrovato la serenità. La fortunata si chiamaFlaherty, sembrerebbe essere più giovane di lui di ...