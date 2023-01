Palmeiras | offerta al Sassuolo per Matheus Henrique | i dettagli

(Di domenica 15 gennaio 2023) Dal Brasile ilstarebbe facendo sul serio per arrivare al centrocampista delDal Brasile ilstarebbe facendo sul serio per arrivare al centrocampista del. Secondo quanto riportato da Sportitalia, al club emiliano sarebbe arrivata un’di circa 6 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... attualmente milita nelle giovanili delma la sua valutazione è già molto alta. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo , non a caso, il club brasiliano avrebbe rifiutato un'da 40 ...alzata a 75 milioni di sterline per l'attaccante dello Shakhtar Donetsk.16.26 - UFFICIALE: ... Ore 11.55 - Ilvuole riportare in Brasile il centrocampista Matheus Henrique del Sassuolo. ESCLUSIVA SI Sassuolo, offerta da 6 milioni del Palmeiras per ... Mercato estero, il PSG vuole il nuovo Messi. Mercato estero, il PSG ha messo nel mirino “Messinho”: classe 2007 del Palmeiras Pronta un'offerta monstre per un classe 2007 del Palmeiras. Mercato estero ...Il classe 2007 Estêvão William Almeida de Oliveira Golçalves, soprannominato Messinho, è finito nel mirino del Psg, che ha offerto 40 milioni al Palmeiras.