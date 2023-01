Pallamano | Mondiali 2023 | la Danimarca vince ancora | bene Germania e Norvegia

Leggi su oasport

(Di domenica 15 gennaio 2023) Si è chiusa la quinta giornata del turno preliminare in Svezia e Polonia, Paesi che stanno ospitando in questi giorni i Campionatidimaschile. Quest’oggi, domenica 15 gennaio, si sono disputati otto incontri facenti parte dei raggruppamenti E,F,G,H. Nel girone E laha sconfitto di misura la Serbia con il risultato di 34-33 dopo un match molto tirato, non a caso terminato 19-17 all’intervallo. Prima vittoria poi per il Qatar che, dopo il KO con i tedeschi, ha superato l’Algeria per 29-24. Sfida senza storia nel Gruppo F tra Macedonia del Nord e Olanda, terminata con la vittoria di quest’ultimi per 24-34 grazie anche alle 10 reti di Smits. Partita a senso unico anche trae Argentina, chiusa per 32-21 in favore dei nordici. Nel raggruppamento G l’Egitto ha poi ...