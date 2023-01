Pallamano femminile | Serie A | Pontinia mantiene la leadership della classifica

Leggi su oasport

(Di domenica 15 gennaio 2023)laal terminetredicesima giornataregular season di. Continua a regalare emozioni latricolore al, Cassa Ruralesi conferma al verticegraduatoria assoluta con un punto di margine su Jomi Salerno. La compagine laziale ha avuto la meglio per 41 a 25 su Starmed TMS Teramo, una situazione completamente differente rispetto a Salerno che davanti al proprio pubblico ha dovuto respingere Cassano Magnago. Le lombarde hanno dato battaglia sino alla fine, l’incontro è terminato 31 a 28. Brixen Südtirol svetta in trasferta su Mezzocorona per 33 a 24, Cellini Padova si impone senza molti problemi per 31 a 20 su Tushe Prato. La seconda giornata del ...