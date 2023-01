Pagelle Udinese-Bologna | Sansone decisivo | Beto pericolo costante

(Di domenica 15 gennaio 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.(3-5-2): Silvestri 6; Becao 6.5, Bijol 5.5, Perez 6 (74? Ebosse 5.5); Pereyra 6, Lovric 5.5 (62? Samardzic 6), Walace 5.5 (84? Nestorovski SV), Makengo 6 (62? Arslan 6), Udogie 5.5;7, Success 6. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Abankwah, Ehizibue, Pafundi. All. Sottil 6(4-2-3-1): Skorupski 7; Posch 7, Soumaoro 6, Lucumí 6, Lykogiannis 6.5 (74? Cambiaso 6); Moro 7, Schouten 6.5; Aebischer 6.5 (74? Soriano 5.5), Ferguson 6.5, ...

Footballnews24.it

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/23:- Bologna Ledei protagonisti del match trae Bologna, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.(3 - 5 - 2): Silvestri 6; Becao ......30 Novara - Pinerolo 3 - 0 Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY - SUPERLEGA 18:00 Prisma Taranto - Verona 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Sassuolo - Lazio 0 - 2 15:00 Torino - Spezia 0 - 1 15:00... Pagelle Udinese-Bologna 1-2: Beto colpisce, Motta completa la rimonta Un calendario avvincente quello del penultimo turno del girone d’andata che, come previsto, ha messo a confronto Udinese e Bologna. Due compagini di assoluto livello, entrambe stazionate nei pressi ...Ecco tutti i voto al termine della sfida contro i rossoblù: il portoghese ritrova la rete in campionato ma non basta ...