Pagelle Torino-Spezia | TOP e FLOP del match – VOTI

(Di domenica 15 gennaio 2023) I top ee iai protagonisti delvalido per la 18ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti deltra, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: AL TERMINE DEL PRIMO TEMPO: AL TERMINE DEL PRIMO TEMPO: AL TERMINE DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Eurosport IT

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/23:Spezia Ledei protagonisti del match trae Spezia, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: AL TERMINE DEL PRIMO TEMPO FLOP: AL TERMINE DEL ......00 Trapani - Cantù 16:00 Baltur Cento - Ferrara 17:00- Treviglio Visualizza Serie A2 VOLLEY ... La rivincita di Tammy in un minuto Ledi Milan - Roma: Tomori si smarrisce, Smalling ... Coppa Italia - Milan-Torino 0-1, pagelle: Milinkovic baluardo, cuore ... PROVEDEL 6 - Ivan è attento e preciso all'inizio su un Llaurentié particolarmente ispirato. Due parate sicure che non mettono ulteriormente in difficoltà la squadra ...SASSUOLO LAZIO PAGELLE - Triplice fischio al Mapei Stadium! Il match tra Sassuolo e Lazio termina sul risultato di 0-2. Di seguito le pagelle assegnate ai giocatori biancocelesti dal direttore di Lazi ...