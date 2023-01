Pagelle Roma-Fiorentina | TOP e FLOP al termine del primo tempo

(Di domenica 15 gennaio 2023) I top ee i voti ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/23:(Inviato all’Olimpico) – Ledei protagonisti del match tra, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Dybala: Dodò: a fine partita L'articolo proviene da Calcio News 24.

ForzaRoma.info

ARBITRO: Papagno di2 6. ASSISTENTI: Perri e De Giulio. ESPULSO: 29' Picarelli (C). AMMONITI: Isella (C), Silvano (A), Menegazzo (A), Ientile (A), Luoni (A), Medici (A). LEARCONATESE ...Tabellino eSassuolo (4 - 3 - 3): Pegolo 6; Toljan 5, Tressoldi 5, Erlic 5,5 (dall'85' Ferrari s.v.), Rogerio 6; Frattesi 6, Obiang 6,5 (dal 54' Lopez 5), Traoré 6 (dal 69' Thorstvedt 5,5); ... Roma-Genoa 1-0 LE PAGELLE: BancoMatic. No Dybala no party PAGELLE FERMANA - Il difensore espulso dal disastroso Ancora di Roma Uno, che prima aveva fatto il duro con il baby: rigore negato di Lorenzo AttorresiBorghetto 6: gara serenissima, respinge Guadagni ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Roma-Fiorentina (Inviato all’Olimpico) – Le pagelle dei protagonisti del match tra Roma e Fiorent ...