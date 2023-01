Pagelle Lecce-Milan | i voti di Gazzetta | “Bennacer uomo in più”

Sky Sport

Primo tempo disastroso per i rossoneri- Milan 2 - 2, le: Theo irriconoscibile, Brahim non inventa, Calabria mostra i muscoli Lite tra Mirabelli e un tifoso, parte un pugno Come ......00 ASVEL - Valencia 79 - 83 20:00 Panathinaikos - Maccabi 88 - 86 20:30 Milano - algiris 61 - 66 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Cremonese - Monza 2 - 3 18:00- Milan 2 - 2 20:45 ... Lecce-Milan 2-2, le pagelle San Siro Inter Milan. La questione San Siro sembrerebbe non fermarsi, soprattutto dopo il botta e risposta tra il sottosegretario ai Beni Culturali, Vittorio Sgarbi, e il presidente del Senato, Ignazi ...Baschirotto con forza e autorevolezza, Strefezza è ovunque. Bennacer non perde l’orientamento, Theo Hernandez la sua peggior partita con i rossoneri ...