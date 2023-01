Padova | Mirabelli colpito con un pugno in faccia da un tifoso Il club | “Il ds gode della nostra fiducia”

Leggi su sportface

(Di domenica 15 gennaio 2023) Grave episodio ieri a, dove dopo il pareggio per 1-1 all’Euganeo tra i veneti e la Juventus U23 unha avuto un pesante diverbio con il direttore sportivo Massimiliano, ex dirigente del Milan, e quest’ultimo ha ricevuto unin pieno alla nuca da parte dell’ultras, che aveva in precedenza urlato: “Che squadra di m… hai fatto?“. Sull’accaduto si è espresso quest’oggi ileuganeo, che ha rilasciato pochi minuti fa questo comunicato ufficiale: “Siamo profondamente rattristati per l’episodio avvenuto alla finepartita di ieri, che auspichiamo possa essere ricomposto in tempi brevissimi. Il rapporto con i nostri tifosi è fondamentale: a loro voglio dire che noi tutti stiamo lavorando per raggiungere il miglior risultato possibile, in primis il nostro ...