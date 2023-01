Otto-volante Atalanta | i numeri di una vittoria da record

Leggi su bergamonews

(Di domenica 15 gennaio 2023) Bergamo. Al Gewiss Stadium contro la Salernitana si è scritta una nuova pagina di storia dell’: per la prima volta in 115 anni di storia, la Dea ha segnato 8 gol in una partita di Serie A. Ci era già andata vicina per tre volte nell’era Gasperini, contro Lecce, Torino e Udinese, ma mai aveva raggiunto gli 8. Interrompendo peraltro un digiuno di quasi 27 anni: non capitava da Inter-Padova del 14 aprile 1996 che una squadra di Serie A segnasse 8 gol. Un evento unico, oltre che raro, ma che consolida lo status di ‘squadra da goleade’ dell’del Gasp: dal 2016 è l’unica in A ad aver segnato almeno 7 reti in più di un’occasione. Anche i 5 gol nel primo tempo rappresentano un quasi primato. Sì, quasi, perché era già successo contro il Napoli nel 1941 che i nerazzurri segnassero 5 reti nel primo tempo. 82 anni fa. E la festa del gol è anche dei ...