persone sono state uccise in un attentato rivendicato da al Shabaab nella Somalia centrale. L'attacco è avvenuto ieri pomeriggio a Buloburde, una città nel distretto di Hiran dove le forze ...Tutti. Alla Bucarelli si deve l'allontanamento dall'Ottocento che è parte fondamentale del ... Sono stati restaurati quasi 2000 metri quadrati distribuiti insale dell'ala di ponente, e in 14 ... Otto morti in attentato in Somalia rivendicato da al Shabaab - Africa (ANSA) - MOGADISCIO, 15 GEN - Otto persone sono state uccise in un attentato rivendicato da al Shabaab nella Somalia centrale. L'attacco è avvenuto ieri pomeriggio a Buloburde, una città nel distretto ...Tre morti in poche ore sulle strade della Capitale. Una lunga scia di sangue da Ostia al Trionfale e sale a otto il numero delle vittime stradali a Roma dall'inizio del mese di gennaio.