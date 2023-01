“Osimhen pensa solo al Napoli” l’agente respinge le big europee

Leggi su napolipiu

(Di domenica 15 gennaio 2023) Calciomercatodi Victorparla dell’interesse della Premier League per l’attaccante di Luciano Spalletti. Dodici gol in Serie A, tredici stagionali: Victorsegna a raffica. La doppietta messa a segno contro la Juventus dimostra ancora di più che oramai il nigeriano è un attaccante con i fiocchi. Ma Spalletti se la ride perché sa chepuò crescere ancora di più. Ma sul giocatore oramai c’è l’interesse delle grandi squadre. Già in estate c’è stato un forte pressing del Manchester United, con Jorge Mendes che ha cercato di fare di tutto per portare Cristiano Ronaldo alallo United. Ma Aurelio De Laurentiis ha sempre rifiutato la cessione chiedendo almeno 100 milioni di euro. Ora la ...