Osimhen devastante | e volevano darci quel ‘pacco’ di Cristiano Ronaldo

(Di domenica 15 gennaio 2023) Victorè diventato leader e bomber del Napoli ma in estate Jorge Mendes voleva fare lo scambio con. Dodici reti in Serie A, doppietta con la Juventus, sempre più leader del Napoli. Questo è attualmente Victor. Una crescita costante da parte del centravanti nigeriano, che accompagnato da Spalletti sta trovando la sua dimensione ideale in maglia azzurra. Il tecnico del Napoli se la ride, perché sa chepuò crescere ancora di più, ha capito da tempo che ha potenzialità incredibili. Praticamente una scommessa già vinta da Aurelio De Laurentiis che lo ha prelevato dal Lille per circa 80 milioni di euro solo tre stagioni fa, ma che ora potrebbe rivenderlo per un prezzo base molto più alto. Il valore del cartellino disi attesta intorno ai 140 ...