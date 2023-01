Oroscopo della sera Giove entusiasta per Cancro e Bilancia

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ciao a tutti, amici dell'! Siamo qui ancora una volta per condividere con voi la magia del cosmo e l'enorme energia che circola in questi giorni. La Luna è in Gemelli, il Sole si trova nella costellazione dello Scorpione e sta sorgendo un vento leggero ma piuttosto frizzante. Continuiamo quindi ad esplorare come affrontare le nostre storie personali ed espandere i nostri orizzonti interiori utilizzando le energie universali che abbondano nell'aria! Unitevi a noi mentre osserviamo cosa succederà nel corso di questa notte stellata! Ariete L'per l'Ariete è cercare di tenere a bada le tue emozioni. Se riesci a contenere tutti gli alti e bassi che attraversano la tua vita, potresti trovarti ad affrontare un periodo piuttosto difficile in modo calmo. Oggi dovresti prendere tempo per te stesso, e ...