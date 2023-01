Oriana Marzoli smentisce il suo interesse per Luca poi bacia Daniele

(Di domenica 15 gennaio 2023) In queste oreha smentito il suoperOnestini, e in seguito hatoDal Moro. L'articolo proviene da Novella 2000.

TGCOM

Nicole Murgia è interessata a Daniele Dal Moro ma lui ha chiaramente una passione per. Questo "triangolo", ha sempre frenato la venezuelana perché non voleva far soffrire la sua amica. La Murgia scopre chee Daniele si sono baciati Tuttavia, tra la Murgia e ...Nuovo bacio pere Daniele Dal Moro nella Casa del Grande Fratello Vip . Dopo gli avvicinamenti e i litigi pensanti, tra le (non) coppia è scattata nuovamente la pace. Nuovo bacio trae Daniele: ... "Grande Fratello Vip", dopo la lite con Daniele Dal Moro Oriana Marzoli si allea con Wilma Goich Nelle ultime ore nella Casa del Gf Vip Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno avuto un confronto sulle precedenti discussioni.Daniele Dal Moro continua a essere il pomo della discordia fra Nicole Murgia e Oriana Marzoli, con buona pace di Wilma Goich che sembrerebbe essersi defilata, salvo eclatanti reazioni dell’ultima ora ...