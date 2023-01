Omicidio Martina Scialdone | procura contesta a 61enne la premeditazione

(Di domenica 15 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ladi Romal’volontario aggravato dallaa Costantino Bonaiuti, l’ingegnere di sessantuno anni arrestato dalla polizia dopo aver sparato a, l’avvocato di 34 anni uccisa venerdì sera fuori da un ristorante in via Amelia al Tuscolano a Roma. I pm di piazzale Clodio a Bonaiutino anche i motivi futili e abietti e di aver agito contro una persona a lui legata sentimentalmente. Bonaiuti, arrestato dalla polizia dopo essere scappato, comparirà domani davanti al gip per l’interrogatorio di convalida dell’arresto. L'articolo proviene da Italia Sera.

