Omicidio Martina Scialdone | i ristoratori | “Allertate le autorità sin dal primo momento”

(Di domenica 15 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Abbiamo fatto tutto il possibile allertando lesin dal”. Il ristorante Brado in un post su Facebook interviene “in merito alle informazioni false e diffamatorie che stanno girando sul web” dopo l’di, l’avvocatessa di 34 anni uccisa venerdì sera fuori dal ristorante in via Amelia al Tuscolano a Roma. La procura di Roma contesta l’volontario aggravato dalla premeditazione a Costantino Bonaiuti, l’ingegnere di sessantuno anni arrestato dalla polizia. Il ristorante ha disposto una chiusura di due giorni “per esprimere la massima sensibilità a familiari e amici della vittima. Ci teniamo a ringraziare i nostri clienti che hanno collaborato per calmare la situazione e che hanno potuto appurare che ...

RomaToday

Non sono ancora chiari i dettagli del casoScialdone che un altro femminicidio si aggiunge alle pagine di cronaca nera di inizio 2023. In una villa alla periferia di Trani , in Puglia , un uomo di 52 anni ha ucciso a coltellate sua ...Il ristorante Brado in un post su Facebook interviene "in merito alle informazioni false e diffamatorie che stanno girando sul web" dopo l'diScialdone, l'avvocatessa di 34 anni ... Omicidio Martina Scialdone, la versione dei gestori del ristorante: "Non l'abbiamo cacciata" 'Martina non è mai stata cacciata via dal bagno del nostro locale, è uscita da sola e tutti eravamo ormai convinti che l'uomo si fosse ...ROMA La lite accesa nel locale, la vittima in bagno e lui che infuriato esce in strada: una scena non passata inosservata alle tante persone nel ristorante romano “Brado” venerdì scorso, ma che non è ...