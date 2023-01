Omicidio in distributore carburante | atti forse a Dda reggina

Agenzia ANSA

È Giuseppe Mazzaferro, di 38 anni, il soggetto sottoposto ieri sera a fermo di polizia giudiziaria dai carabinieri per l'di Massimo Lo Prete, 50 anni ucciso due sere fa in undi carburante sulla statale 18, a Gioia Tauro. Gli investigatori sono arrivati a Mazzaferro grazie a una ricostruzione di ...Un uomo è stato fermato dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e del Gruppo di Gioia Tauro per l'del 50enne Massimo Lo Prete, ucciso ieri sera in undi carburante sulla statale 18, a Gioia Tauro. In seguito alle prime indagini, i militari dell'Arma sono arrivati al fermo di ... Omicidio in distributore carburante, fermato un uomo Il profilo di Lo Prete dalle indagini della Dda. È Giuseppe Mazzaferro il presunto sicario che lo avrebbe freddato venerdì sera ...Le indagini al momento restano aperte anche se, stando a quanto appreso, l’omicidio potrebbe essere maturato in ambienti legati alla droga ...