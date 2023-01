Omicidio 19enne | tracce droga in borsa vicino corpo vittima

Agenzia ANSA

... sarebbe questo il contenuto di una borsa che fu ritrovata dai carabinieri a poca distanza dal corpo delPaolo Stasi, la sera del suo, il 9 novembre scorso a Francavilla Fontana (...L'accusa per tutti è quella di rissa aggravata, mentre uno degli imputati risponde anche di tentato. È undi Nocera Inferiore, finito ai domiciliari a seguito degli sviluppi dell'... Omicidio 19enne: atti, in casa vittima si confezionava droga Materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti e tracce di droga: sarebbe questo il contenuto di una borsa che fu ritrovata dai carabinieri a poca distanza dal corpo del 19enne Paolo Stasi, ...StampaGiudizio immediato della Procura di Nocera Inferiore per i cinque giovani protagonisti della violenta rissa avvenuta il 1 marzo scorso a Castel San Giorgio, all’uscita di una locale dove era in ...