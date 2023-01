Oblivion Rhapsody dal 17 gennaio al Teatro Sala Umberto

Leggi su romadailynews

(Di domenica 15 gennaio 2023) AGIDI presentainuno spettacolo di e con gli: GRAZIANA BORCIANI, DAVIDE CALABRESE, FRANCESCA FOLLONI, LORENZO SCUDA, FABIO VAGNARELLI regia GIORGIO GALLIONE scene LORENZA GIOBERTI costumi ELISABETTA MENZIANI luci ALDO MANTOVANI dal 17al 292023Uno show per festeggiare l’anniversario dei primi dieci anni di tournée insieme:è la summa dell’universocome non l’avete mai visto né sentito prima d’ora. In piena crisi di mezza età i cinque rigorosi cialtroni sfidano sé stessi con un’inedita e sorprendente versione acustica della loro opera omnia. Uno spettacolo che toglie tutti i paracadute per arrivare ...