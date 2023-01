Nzola su rigore | lo Spezia vince in casa del Torino

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 gennaio 2023)(ITALPRESS) – Colpo salvezza delloche con untrasformato nel primo tempo daespugna la tana del. All'Olimpico battuti 1-0 i granata, che pagano probabilmente anche la stanchezza dopo i 120 minuti giocati nella vittoriosa trasferta di Coppa Italia con il Milan. Tanto possesso palla delche però non sfonda in un primo tempo in cui tutte le migliori occasioni sono per lo. La prima giunge in contropiede con il tentativo di Holm, imbeccato da Agudelo, su cui in qualche modo si salva con i piedi Milinkovic Savic. Quattro minuti più tardi nulla da fare per l'estremo difensore granata sul vantaggio ospite che arriva dagli undici metri. Ghersini concedeper un mani in area di Djidji su tiro di Reca, dal ...