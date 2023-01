Numeri record in Italia per il Real Estate nel 2022

Leggi su quifinanza

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il volume degli investimenti immobiliari innelsfiora i 12 miliardi di euro, con un incremento del 20% rispetto al 2021. La notevole performance è guidata dai primi tre trimestri particolarmente brillanti che hanno fatto registrare circa 9,7 miliardi, quasi eguagliando il volume dell’intero 2021, a cui è seguito un ultimo trimestre dell’anno, pari a 2,2 miliardi, in contrazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. È quanto emerge dall’analisi sulno neleffettuata da Dils, che è stata coinvolta in operazioni, tra brokerage e advisory, per 3,5 miliardi (pari a circa il 30% del volume totale investito nel). Il buon andamento del mercato era già evidente alla fine del primo trimestre, poi c’è stato un ralentamento a ...