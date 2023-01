Nordio cede sulla riforma Cartabia | non servirà la querela Ira Fi

(Di domenica 15 gennaio 2023) Per reati di mafia si agirà d’ufficio. Il ministro preannuncia anche altri ritocchi dopo le tante polemiche. Forza Italia non ci sta: "Populismo giudiziario, la legge non va toccata" Segui su affaritaliani.it

al pressing e alle polemiche: ritocchi alla riforma Cartabia Riconsiderare alcune scelte, quali quella di rendere procedibili a querela reati contro il patrimonio in contesti mafiosi. Con ...Prime pagine dei giornali 15 gennaio 2023 Di seguito le prime pagine dei principali quotidiani italiani per il giorno 15 gennaio 2023. CLICCA SULL'ELENCO QUI SOTTO PER LEGGERE TUTTE LE PRIME PAGINE ... Nordio cede sulla riforma Cartabia: pm, non servirà la querela. Fi non ci sta Per reati di mafia si agirà d’ufficio. Previsti anche altri ritocchi dopo le tante polemiche. Forza Italia non ci sta: "Populismo giudiziario" ...La pressione politica della sua maggioranza e delle procure di mezza Italia era troppo forte. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio a metà pomeriggio annuncia il dietrofront: il governo cambie ...