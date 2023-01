Non so se ci rivedremo” | scoppia lo scandalo Paolo Bonolis | Negli uffici Mediaset è successo il delirio

(Di domenica 15 gennaio 2023) Brutte notizie pere i suoi fan: sembra cheabbia deciso di sospendere la sua conduzione a causa di alcune problematiche internet alla produzione. Proprio dopo l’annuncio del ritorno del conduttore, ecco un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto tutti. Dopo le sue parole, nessuno si sarebbe mai aspettato chenon avrebbe più condotto quel programma, eppure la decisione diè definitiva. La rete ha deciso di non mandare in onda la trasmissione tanto amata, condotta appunto da; si tratta di un programma storico che tutti attendevano con ansia. Eppure ecco che una delle trasmissioni di maggiore, punta di diamante della carriera di, non sarà mandata in ...

WIRED Italia

... 'Chiuderemo le discariche etutti gli impianti che sono obsoleti - ha concluso Moratti - e faremo una mappatura di tutto il suolo lombardo cheè mai stata fatta'. Iscriviti alla ...... Gijon e Anversa) ed è lecito chiedersi se lomai al top della condizione. Sarà battaglia. "Sacha" Bublik da Gatchina (nato in Russia ma naturalizzato kazako ormai dal 2016)ha bisogno ... Serie cancellate, tutti i titoli che non rivedremo nel 2023 Ma l’amore che – col passare dei mesi e degli anni – non viene ucciso dagli sbadigli esiste All’interrogativo risponde Stefano Bon nel libro Così come sei, uscito nell’aprile 2021 per Clown Bianco ed ...Esprimono soddisfazione i presidenti di Regione (almeno quelli che hanno pubblicamente commentato) sulla decisione del ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, di istituire una co ...