Non remiamo contro | FI leale al governo Autonomia e Mes | cosa succede

Leggi su iltempo

(Di domenica 15 gennaio 2023) «Nessuno può mettere in dubbio il sostegno,e determinato di Forza Italia al». Dopo giorni di fibrillazione tra azzurri e Fdi arriva la reazione ufficiale, concordata con Berlusconi, di FI, tramite il coordinatore Tajani. Il partito - il messaggio - non remal'esecutivo. C'è il riconoscimento - nella nota del ministro degli Esteri e vicepremier - del ruolo del Cavaliere in quanto «fondatore e padre politico del progetto» del centrodestra, la rassicurazione sulla necessità «di trasformare in realtà gli impegni presi in campagna elettorale con gli Italiani» e la presa di posizione sul fatto che «Forza Italia continuerà a difendere, come ha sempre fatto, le scelte condivise adottate dal, senza venire mai meno ai principi liberali, cristiani, garantisti che la caratterizzano». Si tenta ...