Non aprite quella porta | un attore del film svela | “Sono stato pagato in marijuana”

Leggi su screenworld

(Di domenica 15 gennaio 2023) John Larroquette, la star della sitcom Giudice di Notte, èinper uno dei suoi primi ruoli cinematografici, ovvero in Non, horror del 1974 diretto da Tobe Hooper. Durante un’intervista con Parade, l’statunitense ha confermato la voce secondo cui il regista dell’abbiain droga per “ricoprire” la voce narrante all’inizio delcult. “È assolutamente vero. Tobe Hooper ha saputo che ero in città e mi ha chiesto un’ora del mio tempo per fare la voce narrante delche stava girando. Ho detto “Bene!”. Era un favore. Mi diede dellao una scatola di fiammiferi o come si chiamava a quei tempi. Uscito dallo studio di ...