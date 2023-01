Noemi Bocchi e la nuova vita da wag con Totti | padel e mare negli Emirati con le altre mogli degli ex calciatori

(Di domenica 15 gennaio 2023) Francescoè partito nei giorni scorsi per gliArabi Uniti, per prendere parte al Footgolf Tournament, al quale partecipano tanti ex. Insieme a lui, inseparabile, c’è. La flower designer di Roma Nord si sta adattando allada wag, al fianco dell’ex capitano della Roma. Viaggi di lusso, aerei privati, eventi e feste in yacht. Ma dopo un periodo di assestamento, nel quale ha preferito restare nell’ombra, sembra essersi calata nel ruolo alla perfezione. Il viaggio a Sharjah conSui socialcondivide poco. È meno social dell’exe del suo compagno, Ilary Blasi, ma attraverso i pochi scatti racconta la...

